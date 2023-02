POL-OS: Merzen: Brand eines Dachstuhls in einem Schuppen - Kein Personenschaden

Rieste (ots) - In der Zeit von Samstagabend (19:30 Uhr) auf Montagmorgen (10:30 Uhr) gelangen Unbekannte gewaltsam in eine Werkstatt. Sie durchsuchten die Werkstatt und entwendeten mehrere Werkzeuge. Mit ihrer Beute flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Die Polizei Bersenbrück bittet Bürger, die Hinweise auf die Tat oder die Täter geben können, sich unter 05439/9690 zu melden. Rückfragen bitte an: ...

mehr