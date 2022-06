Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Waldsee) Verkehrsunfallflucht

Waldsee (ots)

Am Dienstag, 21.06.2022, gegen 20:30 Uhr, stieß in der Lerchenstraße ein vorbeifahrendes Fahrzeug mit einen am Fahrbahnrand geparkten PKW zusammen. Durch den Zusammenstoß entstand beim geparkten Fahrzeug ein Schaden in Höhe von circa 200 Euro. Ohne sich um Weiteres zu kümmern, wurde die Fahrt fortgesetzt. Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht und bittet Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen, zum unfallverursachenden Fahrzeug oder zum Unfallverursacher machen können, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

