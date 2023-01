Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal - Breyell: Autofahrer fährt Fußgänger an - Fußgänger schwer verletzt

Nettetal - Breyell (ots)

Am Donnerstag, gegen 08:00 Uhr, ereignete sich auf der Lobbericher Straße im Bereich des Lambertimarktes zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 47-jähriger Fußgänger aus Nettetal schwer verletzt wurde. Eine 55-jährige Nettetalerin fuhr mit ihrem Pkw auf der Lobbericher Straße in Richtung Lobberich. Den bevorrechtigten Fußgänger, welcher den dortigen Zebrastreifen nutzte und vom Lambertimarkt kam, übersah sie. Es kam zum Zusammenstoß. Der 47-Jährige prallte auf die Windschutzscheibe und anschließend auf den Asphalt. Durch den Unfall wurde er schwer verletzt. Ein Rettungsteam brachte ihn in ein Krankenhaus. /cb (43)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell