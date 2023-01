Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Vandalismusfälle im Krankenhaus geklärt - mutmaßliche Täter sind 16, 17 und 18 Jahre alt

Kempen (ots)

Zwischen Oktober und Weihnachten 2022 wurde das Krankenhaus in Kempen insgesamt vier Mal regelrecht "heimgesucht". Drei junge Männer erschienen. Ihr Markenzeichen: Schicke Kleidung und vor allem Schiebermützen, wie man sie aus den Gangsterfilmen der 1920-er Jahre kennt. Einmal beschmierten sie Wände mit Ketchup und Mayonaise, einmal Möbel und Böden mit Öl. Auch entleerte Feuerlöscher und eine Überschwemmung durch ein verstopftes Waschbecken stehen mit auf der Liste. Zuletzt wurde ein Wandbild zerstört. Bevor irgendjemand die drei zu fassen bekam, waren sie jedes Mal verschwunden. Die markante Beschreibung war aber auch den Beamtinnen und Beamten der Wache Kempen sehr präsent. Und so konnten zwei Kolleginnen Ende Dezember drei junge Männer in der Nähe des Krankenhauses antreffen, auf die diese Beschreibung passte. Weitere Ermittlungen führten zu Durchsuchungen - und am Ende auch zu Geständnissen. Die drei jungen Männer müssen sich nun wegen Sachbeschädigung verantworten. Folgenreicher könnte aber das Zivilverfahren werden, wenn das Krankenhaus die entstandenen Schäden ersetzt haben möchte. /hei (41)

