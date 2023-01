Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich: Radfahrerin stürzt beim Ausweichen einer entgegenkommenden Radfahrerin - leicht verletzt

Willich (ots)

Am Mittwochmorgen gegen 07:45 Uhr verletzte sich eine 30-jährige Radfahrerin aus Willich im Einmündungsbereich der Korschenbroicher Straße und Hülsdonkstraße in Willich. Sie war mit einem Fahrradanhänger, in dem ihre beiden 2- und 4-jährigen Kinder saßen, auf dem rechten Radweg unterwegs. In der Kurve des genannten Einmündungsbereichs der Hülsdonkstraße kam ihr eine Radfahrerin entgegen, welche auf der falschen Seite fuhr. Die 30-Jährige verhinderte durch ein Ausweichmanöver zwar den Zusammenstoß, geriet jedoch in den Grünsteifen und stürzte. Durch den Aufprall wurde sie leicht verletzt. Die Kinder blieben unverletzt.

Die ihr entgegenkommende Radfahrerin fuhr weiter. Bei dieser handelt es sich laut der Willicherin vermutlich um eine 13 bis 15-Jährige Schülerin. Sie trug eine schwarze Jacke, dunkle Jeans und nutzt weiße In-Ear Kopfhörer.

Das Verkehrskommissariat bittet um sachdienliche Hinweise zum Unfall. Melden Sie sich gerne unter der 02162/377-0. /cb (39)

