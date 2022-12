POL-F: 221209 - 1420 Frankfurt-Innenstadt: Wiedersehen mit Folge - Zivilfahnder schnappen Taschendieb

Frankfurt (ots) - (fue) Am Donnerstag, den 8. Dezember 2022, gegen 17.40 Uhr, rief ein 11-jähriges Mädchen den Notruf der Frankfurter Feuerwehr an und teilte mit, dass es in ihrem Kinderzimmer brennen würde. Weiter gab sie an, sich bereits zusammen mit ihrem 6-jährigen Bruder auf der Straße zu befinden. Durch die Feuerwehr konnte der Brand im Kinderzimmer ...

