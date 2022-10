Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Verkehrssicherheitsarbeit zum Thema "Ablenkung" und Anschnallpflicht

Freiburg (ots)

Die Polizei hat am Donnerstagmorgen, 27.10.2022, in Waldshut-Tiengen Verkehrskontrollen zum Thema "Ablenkung" und Anschnallpflicht durchgeführt. Anlass für diese Verkehrskontrollen sind nach wie vor die vielen Verkehrsunfälle, bei denen keine offensichtlichen Gründe für das Fehlverhalten vorliegen. Deshalb ist anzunehmen, dass Ablenkung für das Unfallereignis (mit-) ursächlich war. Die Gründe für die Ablenkung können vielschichtig sein. Hauptphänomen ist die Benutzung eines Smartphones oder Handys. In Waldshut auf der B 34 am "Ochsenbuckel" und in Gurtweil in der Tiengener Straße wurden insgesamt 28 Fahrerinnen und Fahrer dabei ertappt, wie sie während der Fahrt ein Handy in der Hand hielten. Fünf Fahrzeuginsassen waren nicht angeschnallt. Zwei Verstöße wegen einer nicht vorhandener Ladungssicherung wurden geahndet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell