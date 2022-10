POL-FR: Freiburg: Geordneter Ablauf der Einsatzlage rund um das Fußballspiel der Europa League Begegnung

Freiburg (ots) - Derzeit findet in Freiburg ein Polizeieinsatz im Walter-Eucken-Gymnasium in der Glümerstraße 4 statt. Auf Grund einer Bombendrohung wird die Schule gegenwärtig geräumt. Inwiefern der Hinweis ernstzunehmend ist, kann derzeit noch nicht beurteilt werden. Um Anfahrtswege frei zu halten bitten wir darum den Einsatzraum zu meiden. sk Medienrückfragen bitte an: Polizeipräsidium Freiburg Stefan Kraus ...

