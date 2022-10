Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Zweite Nachtragsmeldung zu: Körperverletzung in Friedenweiler, Armbrustschütze in Haft Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Freiburg und des Polizeipräsidiums Freiburg

Freiburg (ots)

Mittlerweile konnte die Kriminalpolizei Freiburg, in Zusammenarbeit mit dem Polizeirevier Neustadt, die Identität des mutmaßlichen Armbrustschützen ermitteln. Dabei handelt es sich um einen 35-jährigen Mann deutscher Staatsangehörigkeit. Dieser wohnt in Friedenweiler, unweit der Örtlichkeit, an welcher der 23-Jährige von dem Armbrustbolzen getroffen wurde.

Bei einer Wohnungsdurchsuchung wurde eine Armbrust und weitere Armbrustbolzen aufgefunden. Darüber hinaus befanden sich in der Wohnung Rauschmittel in nicht geringer Menge. Bislang war der Mann kriminalpolizeilich nicht in Erscheinung getreten. Zum Sachverhalt schweigt er.

Gegen den mutmaßlichen Schützen wurde durch die Staatsanwaltschaft Freiburg Untersuchungshaft beantragt und vom Amtsgericht Freiburg am Mittwoch, dem 26.10.2022, angeordnet.

Der verletzte Geschädigte ist mittlerweile aus dem Klinikum entlassen worden.

Die Ermittlungen zu der Tat dauern auch nach der Festnahme eines Tatverdächtigen an.

sk

---------------------------------------------

Friedenweiler, LKr. Breisgau Hochschwarzwald Erste Nachtragsmeldung zu POL-FR: Körperverletzung in Friedenweiler, vom 24.10.2022

Freiburg Am 23.10.2022, gg. 00.30 Uhr, wurde eine männliche Person durch einen mutmaßlich von einer Armbrust abgefeuerten Bolzen getroffen und verletzt. Der geschädigte 23-jährige Mann befand sich zusammen mit mehreren Begleitern zu Fuß in der Straße "Am Sommerberg" in Friedenweiler. Kurz vor dem Verbindungsweg zur Peter-Thumb-Straße wurde auf ihn geschossen. Hierbei wurde er im Rückenbereich getroffen, wo der Bolzen stecken blieb. Dieser wurde in einem Klinikum entfernt. Der Mann verletzte sich dabei mittelschwer und verblieb zur weiteren Behandlung im Klinikum.

Die Begleiter des Mannes wurden bei dem Vorfall nicht verletzt.

Die Umstände zu der Schussabgabe sind bislang ungeklärt. Die Ermittlungen zum Sachverhalt und zu dem bislang unbekannten Schützen werden durch die Kriminalpolizei Freiburg geführt. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Friedenweiler, Bereich "Am Sommerberg", gemacht haben oder Hinweise zur Täterschaft geben können, werden gebeten sich unter Telefon 0761-882-2880, zu melden.

sk

-------------------------------------------------------------

Erstmeldung vom 23.10.2022:

POL-FR: Körperverletzung in Friedenweiler

Freiburg Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Friedenweiler

Heute, gegen 01.00 h, wurde über der Integrierten Leitstelle des Rettungsdienstes eine verletzte Person in Friedenweiler gemeldet. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass ein 23-jähriger Mann durch eine Art Pfeil getroffen wurde und hierdurch leichte Verletzungen erlitt. Der Geschädigte wurde durch den Rettungsdienst in eine nahe gelegene Klinik verbracht.

Die genaueren Umstände des Vorfalles sind bislang nicht geklärt und sind Gegenstand der weiteren Ermittlungen die durch Kriminalpolizei Freiburg geführt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell