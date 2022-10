Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Stegen: Abkommen von der Fahrbahn - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Am vergangenen Samstagmittag, 22.10.2022, gegen 13:50 Uhr, ereignete sich in der Attentalstraße in Stegen ein Verkehrsunfall zwischen einem geparkten und einem fahrenden PKW.

Der beteiligte Autofahrer befuhr die Attentalstraße, bis er nach links von der Fahrbahn abkam. Dort kollidierte er mit dem auf einem Grundstück geparkten Pkw. Der geparkte Pkw wurde dadurch auf die anliegende Hauswand geschoben. Es entstand Schschaden im fünfstelligen Bereich.

Die Verkehrspolizei Freiburg hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen übernommen. In diesem Zusammenhang wird auch geprüft ob eine medizinische Ursache zu dem Unfall führte.

Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit der Verkehrspolizei Freiburg unter der Telefonnummer 0761/ 882-3100 in Verbindung zu setzen.

