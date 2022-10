Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hügelsheim - Zeugen und Unfallbeteiligter nach zurückliegendem Unfall gesucht

Hügelsheim (ots)

Nach einem Unfall, der sich bereits am Tag der Deutschen Einheit (3. Oktober) ereignet hatte, sind die Beamten des Verkehrsdienstes Baden-Baden auf der Suche nach Zeugen und einem Unfallbeteiligten. An dem Montag war gegen 15:15 Uhr eine 71 Jahre alte Fahrerin eines Pedelec auf der Bruchstraße in Richtung Albertastraße unterwegs, als sie einen Pflanzkübel passierte. Dabei kam ihr jedoch ein beigefarbener Van mit RA-Kennzeichen entgegen, weshalb sie nach rechts ausweichen musste und am Bordstein zu Fall kam. Zunächst hielt der Van an und ein Insasse erkundigte sich nach dem Befinden der Frau. Da sich die Verletzungen zu diesem Zeitpunkt als nicht erheblich darstellten, setzte der Van seine Fahrt fort. Wie sich in der Folge jedoch herausstellte, war eine Fraktur, eine Operation und ein stationärer Aufenthalt in der Klinik erforderlich. Zeugen und/oder der Fahrer des Vans selbst werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 07221 680-420 zu melden.

