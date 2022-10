POL-OG: Achern, Oberachern - Widerstand bei Festnahme

Kehl (ots) - Nach einem räuberischen Diebstahl in einem Drogeriemarkt in der Hauptstraße am Donnerstaganchmittag, haben die Beamten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Kurz vor 13 Uhr betrat der zunächst Unbekannte die Verkaufsräume und konnte wenig später durch Angestellte beim Diebstahl zumindest eines Parfums beobachtet werden. Als diese Zeugen sich dem Tatverdächtigen in den Weg gestellt und ihn ...

mehr