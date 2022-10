Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Wehrhafter Langfinger

Kehl (ots)

Nach einem räuberischen Diebstahl in einem Drogeriemarkt in der Hauptstraße am Donnerstaganchmittag, haben die Beamten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Kurz vor 13 Uhr betrat der zunächst Unbekannte die Verkaufsräume und konnte wenig später durch Angestellte beim Diebstahl zumindest eines Parfums beobachtet werden. Als diese Zeugen sich dem Tatverdächtigen in den Weg gestellt und ihn auf die vermutete Tat ansprechen, soll der Mann die Zeugen weggestoßen haben und sich aus dem Festhalten losgerissen haben. Hierdurch verletzte sich eine Zeugin leicht. Der Tatverdächtige konnte daraufhin fliehen. Die Ermittlungen führten zwischenzeitlich zu einem 32-Jährigen. Er sieht einem Strafverfahren entgegen.

