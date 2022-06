Freiwillige Feuerwehr Schalksmühle

FW Schalksmühle: Drei tote Katzen und ein toter Hund nach Brand an Volmestraße

Schalksmühle (ots)

Einsatz

30.06.2022 - 01:01 Uhr Löschgruppen Dahlerbrück und Schalksmühle Brand in Gebäude

Der Löschzug I der Freiwilligen Feuerwehr Schalksmühle wurde in der vergangenen Nacht zu einem Brand an der Volmestraße in Dahlerbrück alarmiert. Zunächst war eine starke Rauchentwicklung aus einer Wohnung und eine mehrfache Menschrettung gemeldet. Letzteres bestätigte sich zum Glück nicht. Alle Hausbewohner konnten sich vor dem Eintreffen der Feuerwehr zusammen mit zwei Hunden in Sicherheit bringen. Sie wurden rettungsdienstlich untersucht. Die Hunde wurden mit Sauerstoff versorgt. Ein Brand in dem Gebäude konnte von den Einsatzkräften bestätigt werden. Ein Angriffstrupp ging daher zügig unter Atemschutz zur Brandbekämpfung in das Gebäude vor. Eine brennende Spülmaschine konnte schnell gelöscht werden. Zwei weitere Angriffstrupps kontrollierten das Gebäude aufgrund der Verrauchung auf weitere Personen und Tiere. Die Feuerwehr fand fünf weitere Tiere in der Brandwohnung. Ein Hund konnte gerettet werden, auch er wurde vom Rettungsdienst mit Sauerstoff versorgt. Für drei Katzen und einen Hund kam jedoch leider jede Hilfe zu spät. Sie starben zuvor an einer Rauchgasvergiftung. Nachdem das Gebäude schließlich nochmals abgesucht und mittels Hochleistungslüfter rauchfrei gemacht wurde, konnte die Feuerwehr Schalksmühle den Einsatz nach rund anderthalb Stunden beenden. Neben den Löschgruppen Dahlerbrück und Schalksmühle war auch der Leiter der Feuerwehr, ein Rettungswagen, die Polizei und das DRK Schalksmühle mit einem Krankentransportwagen im Einsatz. Die Volmestraße blieb für die Dauer des Löscharbeiten gesperrt. Zur genauen Brandursache und zur Höhe des entstandenen Schadens kann die Feuerwehr keine Angaben machen.

