Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Ermittlungen eingeleitet

Rastatt (ots)

Der Streit zweier Männer in einer gemeinsam bewohnten Wohnung im Rastatter Süden, mündete am frühen Freitagmorgen in einem Übergriff mit einem Haushaltsmesser. Kurz nach Mitternacht soll der 51 Jahre alte Tatverdächtige seinem 38-jährigen Gegenüber mit einem Messer mehrere oberflächliche Schnittwunden und eine schwerere Verletzung an der Hand zugefügt haben. Während der Endzwanziger dem Angriff entkommen konnte und im weiteren Verlauf in eine Klinik gebracht wurde, konnten alarmierte Beamten des Polizeireviers Rastatt den stark alkoholisierten Tatverdächtigen widerstandslos festnehmen. Die Beamten des Kriminalkommissariats Rastatt haben zwischenzeitlich die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung übernommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell