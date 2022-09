POL-SE: Henstedt-Ulzburg - Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr

Bad Segeberg (ots) - In der Friedrich-Ebert-Straße ist es in der vergangenen Nacht (14./15. September 2022) zum Einbruch in eine Apotheke im Pinneberger Einkaufzentrum gekommen. Unbekannte drangen nach Geschäftsschluss zwischen 18:00 Uhr und 08:45 Uhr in die Räumlichkeiten ein und entwendeten eine Kasse mit einem geringen Wechselgeldbetrag. In derselben Nacht kam es in der Flensburger Straße nahe des "Futterhauses" ...

