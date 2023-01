Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen - Dülken: Einbrecher schlagen Kellerfenster ein - bei der Flucht beobachtet

Viersen - Dülken (ots)

Am Mittwochabend gegen 19:45 Uhr brachen zwei männliche Personen in ein Haus auf der Cäcilienstraße in Dülken ein. Zunächst stiegen sie über einen Gartenzaun und schlugen anschließend ein Kellerfenster ein, um in das Gebäude zu gelangen. Nachdem die Täter das gesamte Gebäude durchsucht hatten, stiegen sie erneut über den Zaun, welcher an die Hartmutstraße grenzt, um den Tatort zu verlassen. Ein Zeuge bemerkte die beiden Täter. Ebenso konnte er sehen, wie sie sich anschließend in einer älteren, silbernen Audi A3 Limousine vom Tatort entfernten.

Der Zeuge konnte einen Täter als ende 30-Jährigen Mann mit Vollbart und kräftiger Statur beschreiben. Er war 160-170cm groß und trug eine schwarze Regenjacke sowie einen Pullover. Der zweite Täter, ebenfalls dunkel gekleidet, war ca. 35 Jahre alt, vollbärtig, auch 160-170cm groß und von sportlicher Statur.

Nach derzeitigen Erkenntnissen erbeuteten die Täter keine Gegenstände. Die Kriminalpolizei ermittelt nun und fragt: Gibt es weitere Zeugen, die etwas Verdächtiges oder gar den Pkw oder die Täter gesehen haben? Melden Sie sich dringend unter der 02162/377-0. /cb (37)

