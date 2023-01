Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Schwalmtal - Waldniel: Pkw-Fahrerin nimmt die Vorfahrt - mehrere verletzte Personen

Schwalmtal - Waldniel (ots)

Am Dienstagabend gegen 18:10 Uhr kollidierten drei Fahrzeuge im Kreuzungsbereich der L3 und der Ungerather Straße in Waldniel miteinander. Eine 28-jährige Mönchengladbacherin beabsichtigte von der Ungerather Straße in den Kreuzungsbereich einzufahren. Dabei nahm sie einer 35-jährigen Autofahrerin aus Dormagen und einem weiteren 80-jährigen Nettetaler Autofahrer die Vorfahrt. Diese fuhren auf der L3 in Richtung Hehler und konnten der 28-Jährigen nicht mehr ausweichen. Durch den Zusammenstoß, der nassen Fahrbahn und dem Ausweichmanöver verlor die 35-Jährige die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und rollte einen kleinen Abhang neben der Fahrbahn runter. Ihre 1-jährige Tochter befand sich ebenfalls in einem Kindersitz auf der Rückbank. Auch zwischen den Fahrzeugen der 28-Jährigen und dem 80-Jährigen kam es zum Zusammenstoß.

Die Tochter der Dormagerin wurde schwer verletzt. Alle Unfallbeteiligten wurden durch Rettungsteams in Krankenhäuser gebracht. Die Pkw mussten vor Ort abgeschleppt werden. Der Kreuzungsbereich war für die Unfallaufnahme kurzzeitig gesperrt. /cb (35)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell