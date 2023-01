POL-VIE: Kempen - St. Hubert: Zusammenstoß zwischen Pkw und Radfahrer - Zeugen gesucht

Viersen-Süchteln (ots) - Am Montagnachmittag um 17:45 Uhr stieg eine unbekannte Person in ein Einfamilienhaus auf der Josef-Steinbüchel-Straße in Süchteln ein. Nach bisherigen Erkenntnissen gelangte die Person durch eine leicht geöffnete Terrassentür in die Wohnung und ging davon aus, dass niemand sich im Haus befand. Die 80-jährige Bewohnerin bemerkte zunächst ...

