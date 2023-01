Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Viersenerin überrascht Einbrecher - Zeugenhinweise gesucht

Viersen-Süchteln (ots)

Am Montagnachmittag um 17:45 Uhr stieg eine unbekannte Person in ein Einfamilienhaus auf der Josef-Steinbüchel-Straße in Süchteln ein. Nach bisherigen Erkenntnissen gelangte die Person durch eine leicht geöffnete Terrassentür in die Wohnung und ging davon aus, dass niemand sich im Haus befand. Die 80-jährige Bewohnerin bemerkte zunächst lediglich, dass ihre Katze durch die geöffnete Terrassentür vom Garten in das Haus lief. Dieser folgte sie und sah, wie sich eine Person in die erste Etage begab. Dieser ging sie hinterher. Die unbekannte Person lief daraufhin an der 80-Jährigen vorbei und flüchtete durch die Hauseingangstür in unbekannte Richtung.

Die Viersenerin kann die Person als ca. 170cm groß und von schlanker Statur beschreiben. Sie trug einen dunkelblauen Trainingsanzug mit weißen Streifen sowie weiß-schwarzen Sportschuhen.

Die Kripo ermittelt nun und fragt: Können Sie Hinweise über verdächtige Beobachtungen im Bereich der Josef-Steinbüchel-Straße machen? Melden Sie sich bitte unter der Rufnummer 02162/377-0. /cb (30)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell