Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Sprengung eines Geldautomaten

Willich-Anrath (ots)

Am Dienstag gegen 03.08 Uhr informierten mehrere Anrufer die Leitstelle der Polizei Viersen über ein explosionsartiges Geräusch aus Richtung der Volksbank in Willich-Anrath. Die eintreffenden Fustkw-Besatzungen stellten die Sprengung eines Geldautomaten im Vorraum der Bank fest. Laut Zeugenaussagen flüchtete ein dunkler PKW Audi Avant RS 6, abgelesenes Kennzeichen SU-AB35 mit hoher Geschwindigkeit vom Tatort in Richtung Schottelstraße Ortsausgang. Sowohl die BAB 44 als auch die BAB 52 sind in kurzer Reichweite. Das Fahrzeug war besetzt mit 5 dunkel gekleideten Personen. Eine Person soll einen grauen Parka mit Kapuze und leuchtend weißem Streifen auf dem Rücken getragen haben. Ein weiterer Täter hat sich laut Zeugenaussagen eventuell bei der Tatausführung am linken Arm verletzt. Weitere Hinweise zum Fahrzeug und zu den Tätern können nicht gegeben werden. Sowohl der Automat als auch der Sparkassenvorraum wurden erheblich beschädigt. Über der Volksbank befinden sich keine Wohneinheiten. Gefahren für Anwohner bestehen nicht. Weitere Personen wurden nicht verletzt. Zusätzliche Zeugenhinweise werden an die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 02162-377 0 erbeten. Falls Hinweise in Form von Fotos und/oder Videos gegeben werden können, besteht die Möglichkeit, diese unter dem Link https://nrw.hinweisportal.de/2022051912_gaa_sprengung hochzuladen. /UR (28)

