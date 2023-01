POL-VIE: Viersen/Mönchengladbach: Illegales Autorennen - zwei Fahrzeuge sichergestellt, zwei Führerscheine beschlagnahmt

Kempen (ots) - Am Sonntag gegen 15.45 Uhr haben Zeugen vier Personen dabei beobachtet, wie diese ein Kleinkraftrad in einem Weiher an der Straße "An Peschbenden" in Kempen versenkten. Die vier Menschen - nach dem Eindruck der Zeugen alle männlich und noch relativ jung - seien mit dem Kleinkraftrad in Richtung des Weihers gelaufen und seien kurz darauf ohne dieses in ...

mehr