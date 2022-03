Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Geldautomat gesprengt

Nordhorn (ots)

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Mittwoch einen Geldautomaten der Sparkasse an der Denekamper Straße in Nordhorn gesprengt. Anwohner hatten gegen 2.34 Uhr zwei Detonationen in dem frei stehenden SB-Terminal wahrgenommen und den Notruf abgesetzt. Der Container wurde dabei völlig zerstört. Zudem wurden umliegende Häuser und Fahrzeuge in Mitleidenschaft gezogen. Verletzt wurde niemand. Ob die Täter Beute machten, steht bisher noch nicht fest. Die Täter flüchteten anschließend in einem dunklen Fahrzeug in Richtung Niederlande. Sie hinterließen ein großes Trümmerfeld und verursachten erheblichen Sachschaden in bislang noch unbekannter Höhe. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell