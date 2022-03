Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Opel beschädigt

Nordhorn (ots)

Am Dienstag kam es auf dem Heideweg in Nordhorn zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Fahrer eines Opel Astra war gegen 13.45 Uhr in Richtung Wehrweg unterwegs. In Höhe der Kreuzung bog ein entgegenkommender unbekannter Fahrzeugführer unvermittelt nach links in die Bentheimer Straße ab. Dabei touchierte er den Opel. Anschließend setzte der unbekannte Fahrer seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell