POL-EL: Schüttorf - Unfall auf Autobahn

Lingen (ots) - Am 07. März kam es um 16.00 Uhr in Lingen in der Lindenstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine bislang unbekannte Fahrzeugführerin fuhr mit ihrem weißen PKW auf der Lindenstraße in Richtung Innenstadt. In gleicher Richtung auf dem angrenzenden Radweg fuhr eine 10-Jährige mit Ihrem Fahrrad. Beim Abbiegen in die Straße Am Fährdamm übersah die PKW-Fahrerin die 10-Jährige und es kam zum Zusammenstoß. ...

