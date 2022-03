POL-EL: Freren - Radmuttern am Fahrzeug gelöst

Sögel (ots) - Am Montag ist es gegen 17.15 Uhr an der Schlossallee in Sögel zu einem Polizeieinsatz gekommen. Zeugen hatten wegen einer randalierenden Person eine Streifenbesatzung alarmiert. An einer der dortigen Tankstelle wurde dann eine männliche Person mit einer Metallstange angetroffen. Der 31- jährige Sögeler stand beim Eintreffen der Polizei merklich unter dem Einfluss von Betäubungsmittel. Die mitgeführte Metallstange sowie verpacktes Mobiltelefon wurden ...

