Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich: E-Scooterfahrer bei Ausweichmanöver verletzt - Duisburger Sprinter entfernt sich von Unfallort

Willich (ots)

Am 06.01.23 kam es gegen 08:15 Uhr auf der Krefelder Straße in Willich zu einem Verkehrsunfall mit möglicher Unfallflucht. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 30 Jahre alter Willicher mit seinem E-Scooter den Radweg der Willicher Straße in Fahrtrichtung Krefeld. Dabei wurde er von einem rückwärts ausparkenden senffarbenen Mercedes Sprinter mit Kennzeichen aus Duisburg übersehen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste der Willicher dem Sprinter ausweichen. Bei diesem Manöver kam er zu Fall und verletzte sich am Arm. Mögliche Beteiligte oder Zeugen werden gebeten, das Verkehrskommissariat unter 02162/3770 zu kontaktieren. / TK (24)

