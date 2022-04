PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Bürogebäude beschädigt +++ Einbrecher scheitern +++ Jugendliche benehmen sich daneben +++ zwei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall +++ geparkte Autos bei Verkehrsunfall beschädigt

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Bürogebäude beschädigt

Oberursel, Königsteiner Straße, 29.04.2022, 00:30 Uhr bis 04:45 Uhr

(gr) Einen Sachschaden von mehreren Tausend Euro verursachten unbekannte Täter, die in der Nacht zum Freitag an einem Bürogebäude mehrere Scheiben einschlugen. Die Vandalen verschafften sich widerrechtlich Zutritt auf das umzäunte Grundstück und begaben sich auf die Gebäuderückseite. Danach warfen sie mehrere Steine in Richtung der Verglasung und beschädigten dabei mehrere Fenster und Türen. Die Polizei Oberursel hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Tel. 06171/624-00 zu melden.

2. Einbrecher scheitern

Weilrod, Ortsteil: Riedelbach, 27.04.2022, 19:15 Uhr bis 28.04.2022, 04:45 Uhr

(gr) Vergeblich versuchten unbekannte Täter in der Nacht zum Donnerstag in ein gewerbliches Firmengebäude einzudringen. Die Einbrecher hatten sich zwischen Mittwoch, 27.04.2022, 19:15 Uhr, und Donnerstag, 28.04.2022, 06:30 Uhr, Zutritt auf das Firmengelände in Weilrod-Riedelbach verschafft. Danach versuchten vergeblich, über die Zugangstüren in das Gebäude zu gelangen. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Die Täter gaben schließlich auf und flüchteten ohne Beute in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei Bad Homburg bittet Zeuginnen und Zeugen, die im Bereich des Bahnhofes Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

3. Jugendliche und Heranwachsende benehmen sich daneben

Bad Homburg, Louisenstraße, 28.04.2022, 21:45 Uhr

(gr) Am Donnerstagabend eskalierte eine Meinungsverschiedenheit in der Bad Homburger Innenstadt. Eine Frau aus Frankfurt befand sich gegen 21:45 Uhr in der Fußgängerzone, als sie auf fünf Personen aufmerksam wurde, die auf einer Sitzbank ihre Getränkeflaschen stehen ließen. Nachdem die Geschädigte die Gegenstände in einen Mülleimer warf, kehrte die Gruppe zurück und beleidigte die Frau. Nach einer anfangs verbalen Auseinandersetzung eskalierte die Situation zum Nachteil der Frau, die von einer Person geschlagen wurde. Durch eintreffende Polizeibeamte erfolgte die Festnahme der Täter, im Alter von 15 bis 20 Jahren, die nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen wurden. Die Jugendlichen aus der Gruppe wurden ihren Erziehungsberechtigten überstellt. Gegen die Festgenommenen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

4. Zwei Leichtverletzte und ein hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall

Usingen, Bundesstraße 275, 28.04.2022, 07:15 Uhr

(gr) Auf der B 275 kam es am Donnerstagmorgen zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Eine 23-jährige Autofahrerin aus Usingen befuhr mit ihrem VW Polo die Hauptstraße, aus Neu-Anspach kommend in Fahrtrichtung der B 275. Als sie auf die Bundesstraße in Richtung Merzhausen abbiegen wollte, übersah sie den Kleinbus eines 67-jährigen Fahrers aus dem Kreis Limburg-Weilburg, der auf dem Weg nach Usingen war. Bei dem folgenden Zusammenstoß wurden die Unfallverursacherin und der Beifahrer im Kleinbus, ein 7-jähriger Junge, leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf ca. 15.000,- Euro geschätzt.

5. Geparkte Autos bei Verkehrsunfall beschädigt

Bad Homburg, Ortsteil: Ober-Eschbach, Jakob-Lengfelder-Straße, 28.04.2022, 22:50 Uhr

(gr) Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend in Bad Homburg, Ortsteil: Ober-Eschbach, wurden zwei geparkte Autos beschädigt. Ein 43-jähriger Frankfurter war mit seinem Mercedes in der Adelhardstraße unterwegs. Im Kreuzungsbereich wollte er nach rechts in die Jakob-Lengfelder-Straße einbiegen. Dabei verlor der Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem 1er BMW, der ordnungsgemäß auf dem rechten Seitenstreifen geparkt war. Dieser wurde nach dem Aufprall auf ein weiteres Fahrzeug, einem BMW der 3er Serie, geschoben. Der Sachschaden wird auf ca. 11.500,- Euro geschätzt.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell