POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 11.05.2022

++Handtasche entwendet - Zeugen gesucht! ++Hühner entwendet++E-Scooter entwendet++Verkehrsunfall auf der A31++

Leer - Handtasche entwendet - Zeugen gesucht!

Am 10.05.2022 kam es gegen 17:45 Uhr in der Georgstraße zu dem Diebstahl einer Handtasche. Eine 65-jährige Frau überquerte die Georgstraße und hielt ihre schwarze Handtasche der Marke "Michael Kors" in der rechten Hand, als sich ihr von hinten ein bisher unbekannter Täter auf einem Fahrrad näherte, die Handtasche ergriff und in Richtung Bahnhof flüchtete. Zwei Zeugen versuchten den Dieb zu Fuß verfolgen, mussten dies aber abbrechen. Der Täter wird wie folgt beschrieben:

-männlich

-Mitte 30

-stabiler Körperbau

-etwa 175 cm groß

-dunkle, kurze Haare

-dunkel gekleidet, trug einen "Hoodie"

Der Täter erbeutete neben der Handtasche und Geldbörse samt Inhalt eine dreistellige Summe Bargeld. Die Polizei in Leer bittet Zeugen oder Hinweisgeber, die Angaben zur beschriebenen Person oder deren Fluchtweg machen können, sich mit der Dienststelle in Verbindung zu setzen.

Zu einem weiteren Vorfall kam es kurz vorher auf einem Friedhof in der Heisfelder Straße. Eine 68-jährige Frau saß gegen 17:30 Uhr auf einer Bank und hatte einen Rucksack an einem elektrischen Krankenfahrstuhl neben sich befestigt. Zwei bisher unbekannte Täter liefen an der Frau vorbei und versuchten, den Rucksack vom Krankenfahrstuhl an sich zu nehmen. Als dies misslang und die Frau laut um Hilfe schrie, ließen die Täter von ihrem Vorhaben ab und entfernten sich auf dem Fahrrad in unbekannte Richtung. Die Täter werden wie folgt beschrieben:

-männlich

-etwa 180 cm groß

-dicker/kräftiger Körperbau

-vermutlich dunkle und kurze Haare

-sonnengebräunt

-eine Person dunkel gekleidet, die andere Person trug eine dunkle Hose und ein weißes T-Shirt

Zeugen oder Hinweisgeber werden auch hier um Kontaktaufnahme mit der Polizei in Leer gebeten. Ein Zusammenhang der Taten wird geprüft.

Bunde - Hühner entwendet

Am 09.05.2022 entwendete ein bisher unbekannter Täter in der Zeit von 02:00 Uhr bis 19:00 Uhr insgesamt vier Hühner und einen Hahn aus einem Gehege in der Winkelstraße. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Emden - E-Scooter entwendet

Bisher unbekannte Täter entwendeten am 10.05.2022 in der Zeit von 16:00 Uhr bis 17:00 Uhr einen E-Scooter der Marke "Ninebot" von dem Parkplatz eines Fitnessstudios in der Auricher Straße. Der schwarze E-Scooter war mit einem Spiralschloss am Vorderrad gesichert. Die Polizei in Emden bittet Zeugen oder Hinweisgeber um Kontaktaufnahme.

Moormerland - Verkehrsunfall auf der A31

Am 10.05.2022 kam es gegen 14:00 Uhr zu einem Auffahrunfall auf der A31 in Fahrtrichtung Emden. Ein 38-jähriger Mann aus Emden befuhr die A31 zwischen den Anschlussstellen Neermoor und Riepe mit seinem PKW VW und übersah nach ersten Ermittlungen ein auf dem Hauptfahrstreifen stehendes Baustellenfahrzeug. Der Hauptfahrstreifen war zu diesem Zeitpunkt aufgrund von Bauarbeiten gesperrt. Der Emder und seine 38-jährige Beifahrerin wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Am Pkw entstand Totalschaden. Zum Zwecke der Verkehrsunfallaufnahme war die Autobahn für etwa eineinhalb Stunden komplett gesperrt.

