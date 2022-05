Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung zum Betrugsmittwoch - Klüger als der Betrüger

PI Leer/Emden (ots)

Betrugsmittwoch - Klüger als der Betrüger

Teil 14 - Vertrags- und Abofallen

Die persönlichen Daten preiszugeben ist mittlerweile bei vielen Vorgängen im Netz unerlässlich und größtenteils problemlos. So werden Name und Anschrift selbstverständlich für die Lieferung einer Bestellung oder die Buchung einer Online-Reise benötigt. Dennoch verbirgt sich, je nachdem welche Daten abgefragt werden, dahinter auch immer das Risiko für einen Datenmissbrauch. Für manch eine Nutzung von Diensten im Netz wird eine Registrierung auf Portalen gefordert. Hier gilt es auf das Kleingedruckte zu achten und genau zu prüfen, wofür man seine Zustimmung erteilt. Nicht selten verbergen sich hier sogenannte Vertrags- und Abofallen, sodass nach der Nutzung der scheinbar hilfreichen Hausaufgabenhilfe plötzlich eine hohe Rechnung gefordert wird. Oder man ganz nebenbei ein teures Abo abgeschlossen hat. Mit Zahlungsaufforderungen werden die Opfer von Vertragsfallen unter Druck gesetzt, sodass diese letztlich den geforderten Betrag bezahlen. Seien Sie daher wachsam und prüfen Sie vor der Übermittlung Ihrer Daten das Kleingedruckte. Sollten Sie fragwürdige Rechnungen oder Mahnungen erhalten, wenden Sie sich am besten an die Verbraucherzentrale. Im Internet gibt es zudem zahlreiche Foren von Betroffenen, in denen Sie sich austauschen und Rat suchen können. Gegen die Abofalle auf dem Handy hilft eine Drittanbietersperre. Das Bezahlen zusätzlicher Leistungen über die Handy-Rechnung ist prinzipiell schnell und bequem. Egal ob App-Käufe oder Parktickets, über die Handy-Rechnung zu bezahlen ist wesentlich unkomplizierter als gesondert SEPA oder Kreditkarten-Daten einzugeben. Allerdings verstecken sich hinter der Bequemlichkeit auch zusätzliche Gefahren. Nicht selten werden Nutzern so unerwünschte Buchungen oder Abos untergeschoben. Um das zu vermeiden, sollte über den Mobilfunkanbieter eine Drittanbietersperre eingerichtet werden. So können diese nur nach explizierter Freischaltung des Kunden über die Handy-Rechnung abrechnen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell