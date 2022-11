POL-GT: Radfahrer bei Pkw-Kollision leicht verletzt - Aktion Radschlag zum Geisterradeln

Gütersloh (ots) - Werther (Westf.) (FK) - In der Nacht zu Dienstag (21.11., 18.00 Uhr - 22.11., 07.00 Uhr) sind bislang unbekannte Täter abermals in eine Kindertagesstätte und in eine Schule an der Weststraße eingebrochen. An der Schule stiegen die Täter durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster in einen Klassenraum ein, dort randalierten sie und beschädigten die ...

