Polizei Gütersloh

POL-GT: Wiederholt Einbrüche in Schule und Kindertagesstätte in Werther (Westf.) - Kripo ermittelt

Gütersloh (ots)

Werther (Westf.) (FK) - In der Nacht zu Dienstag (21.11., 18.00 Uhr - 22.11., 07.00 Uhr) sind bislang unbekannte Täter abermals in eine Kindertagesstätte und in eine Schule an der Weststraße eingebrochen. An der Schule stiegen die Täter durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster in einen Klassenraum ein, dort randalierten sie und beschädigten die Einrichtung. An der benachbarten Kindertagesstätte hebelten die Einbrecher ein Fenster auf und verwüsteten mehrere Innenräume.

In den vergangenen Tagen kam es bereits mehrfach zu Einbrüchen und Sachbeschädigungen an der Schule und an der Kindertagesstätte. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/23127/5376481 Die Kriminalpolizei der Kreispolizeibehörde Gütersloh führt dazu die Ermittlungen. Es werde Zeugen gesucht. Hinweise und Angaben zu verdächtigen Personen rund um die Weststraße in den vergangenen Tagen nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 0524 1869-0 entgegen. Darüber hinaus nimmt die Polizei Gütersloh aktuelle Hinweise zu verdächtigen Geräuschen und Personen rund um die Uhr unter dem Polizeiruf 110 entgegen.

