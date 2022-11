Polizei Gütersloh

POL-GT: Verkehrsunfall auf der Lippstädter Straße

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (MK) - Am frühen Dienstagabend (22.11., 18.30 Uhr) ereignete sich im Kreuzungsbereich Lippstädter Straße/ Südring ein Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen. Zuvor befuhr eine 18-jährige Frau aus Rheda-Wiedenbrück mit einem VW den Südring und beabsichtigte die Lippstädter Straße in Richtung Hellweg zu queren. Den Angaben zufolge hielt die VW-Fahrerin zunächst an der Haltelinie, eher sie in der Folge die Lippstädter Straße passieren wollte. Zur gleichen Zeit befuhr ein 68-jähriger Langenberger mit einem Honda die Lippstädter Straße aus der Innenstadt kommend. Bei dem Querungsversuch der VW-Fahrerin kam es anschließend zur Kollision beider Unfallbeteiligten. Durch die Wucht des Zusammenpralls wurde der VW der 18-Jährigen gegen ein weiteres Fahrzeug geschleudert. Ein 33-jähriger Mann aus Uslar stand zum Unfallzeitpunkt mit seinem VW an der Haltelinie des Südrings aus Richtung Hellweg kommend.

Sämtliche Fahrzeugführer blieben bei dem Verkehrsunfall unverletzt. Die 71-jährige Beifahrerin des Honda-Fahrers wurde bei dem Aufprall schwer verletzt und durch den verständigten Rettungsdienst zur weiteren stationären Behandlung in ein Gütersloher Krankenhaus transportiert.

Der Honda sowie der VW der 18-Jährigen waren erheblich beschädigt und nicht mehr fahrbereit. Beide Pkw wurden durch ein beauftragtes Abschleppunternehmen abtransportiert. Der Gesamtsachschaden beläuft sich den Schätzungen nach auf rund 16 500 Euro.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell