POL-GÖ: (376/2022) Abschlussmeldung zur BAB 7 AS Göttingen-Nord: Vollsperrung ist aufgehoben.

Göttingen (ots) - Bovenden, Berliner Straße, dortiger Kinderspielplatz Sonntag, 11. September 2022, gegen 15.00 Uhr BOVENDEN (as) - Am Sonntagmittag (11.09.22) kam es auf einem Kinderspielplatz in der Berliner Straße in Bovenden (Landkreis Göttingen) zu einem Vorfall mit freilaufenden Hunden. Ein Mädchen wurde ...

mehr