Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Feuer in Wohnhaus: 45-jähriger Mann tot geborgen

Altena (ots)

Feuerwehrleute haben während eines Feuers in einem Mehrfamilienhaus in Mühlenrahmede den Leichnam eines 45-jährigen Bewohners geborgen. Gegen 13 Uhr bemerkten Zeugen Rauch in dem Haus an der Rahmedestraße. Die Feuerwehr suchte nach der Herkunft, fand den leblosen Körper des Mannes in einer völlig verqualmten Wohnung und brachte ihn nach draußen. Die Polizei beschlagnahmte Brandort und Leichnam. Zu Brand- oder Todesursache können noch keine Angaben gemacht werden. Das Feuer beschränkte sich auf das Bett des Verstorbenen. In dem Haus waren sechs Personen gemeldet. Die Rahmedestraße war während der Löscharbeiten komplett gesperrt, was in beiden Richtungen zu langen Staus führte. (cris)

