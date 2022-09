Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Diebes-Duo bei Autoeinbruch auf frischer Tat ertappt

Mönchengladbach (ots)

An der Broicher Straße in Rheindahlen hat eine 62-jährige Frau am Sonntag, 4. September, gegen 11.22 Uhr einen 15- und einen 20-Jährigen dabei erwischt, wie diese in ihr Auto einbrachen. Das Duo konnte bei einer Nahbereichsfahndung gestellt und vorläufig festgenommen werden.

Die Frau sah aus der Ferne einen Mann auf der Beifahrerseite ihres geparkten Autos sitzen. Bei ihm stand ein weiterer Mann an der offenstehenden Autotür. Als die Besitzerin das Duo ansprach, sollen sie zunächst nicht reagiert, sondern sich gleich zu Fuß in Richtung Hardter Straße begeben haben.

Offensichtlich hatten die Täter nichts entwendet. Die 62-Jährige rief die Polizei. Die eintreffenden Beamten stellten fest, dass die Scheibe der Beifahrertür eingeschlagen war und leiteten gleich eine Nahbereichsfahndung ein. Im Zuge dieser konnten die Beamten die von der Frau beschriebenen Täter stellen, vorläufig festnehmen und dem Polizeigewahrsam zuführen.

Bei der Durchsuchung fanden die Beamten diverses vermutliches Diebesgut. Wie sich während der Ermittlungen herausstellte, ist das Duo bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten. Außerdem konnte in der näheren Umgebung ein weiteres Fahrzeug festgestellt werden, an dem ebenfalls die Scheibe eingeschlagen wurde.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Männer nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wieder entlassen. Die Ermittlungen dauern an. (cr)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell