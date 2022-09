Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Dieb zieht Schuhe aus und lässt sie zurück

Mönchengladbach (ots)

Es mutet ein wenig wie bei Cinderella an, nur weniger romantisch: Am Sonntag, 4. September, hat sich ein Mann gegen 3.30 Uhr Zutritt zu einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses am Stapper Weg verschafft. Von der Bewohnerin auf frischer Tat ertappt, ließ er seine Schuhe auf dem Balkon zurück.

Vermutlich stieg der Unbekannte über die offenstehende Balkontüre ein und zog sich vor Betreten seine Turnschuhe aus. Die Bewohnerin wurde von einem Geräusch geweckt und stand auf, um nachzusehen, ob es sich um ihren Ehemann handeln würde. Als sie einen Mann im Badezimmer erblickte, fragte sie ihn, was er da mache und er antwortete mit "Toilette". Währenddessen sah sie, dass der Mann ihr Mobiltelefon in der Gesäßtasche trug und sie forderte ihn auf, dieses herauszugeben.

Daraufhin flüchtete der Mann wieder über den Balkon und rannte über den Stapper Weg in Richtung Odenkirchen davon. Seine Schuhe, Nike-Sneaker in den Farben grau und rot, ließ er auf dem Balkon stehen. Außer dem Mobiltelefon hat der Mann nichts entwendet.

Die Frau kann ihn wie folgt beschreiben: Dunkle, kurze Haare, etwa 30 bis 40 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß, normale Statur. Er trug ein rotes T-Shirt.

Die Polizei Mönchengladbach bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, um sachdienliche Hinweise unter 02161-290. Und warnt: Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren. Auch gekippte Fenster sind offene Fenster. (cr)

