POL-MG: Motorrad aus Garage gestohlen

Mönchengladbach (ots) - Es mutet ein wenig wie bei Cinderella an, nur weniger romantisch: Am Sonntag, 4. September, hat sich ein Mann gegen 3.30 Uhr Zutritt zu einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses am Stapper Weg verschafft. Von der Bewohnerin auf frischer Tat ertappt, ließ er seine Schuhe auf dem Balkon zurück. Vermutlich stieg der Unbekannte über die offenstehende Balkontüre ein und zog sich vor Betreten seine ...

