POL-DO: Kuriose Verkehrsunfallflucht auf dem Königswall - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0848 Am Dienstagabend (2. August) ist es auf dem Sunderweg in der nördlichen Innenstadt zu einem Unfall zwischen einem Motorrad und einem Krankenwagen der Feuerwehr gekommen. Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt. Nach ersten Erkenntnissen fuhr der 25-jährige Dortmunder auf seinem Motorrad gegen 20 Uhr auf dem Sunderweg in Richtung Süden. In Höhe der Westfaliastraße kam ihm ein ...

mehr