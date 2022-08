Polizei Dortmund

POL-DO: Motorradfahrer nach Unfall mit Krankenwagen schwer verletzt

Dortmund (ots)

Am Dienstagabend (2. August) ist es auf dem Sunderweg in der nördlichen Innenstadt zu einem Unfall zwischen einem Motorrad und einem Krankenwagen der Feuerwehr gekommen. Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt.

Nach ersten Erkenntnissen fuhr der 25-jährige Dortmunder auf seinem Motorrad gegen 20 Uhr auf dem Sunderweg in Richtung Süden. In Höhe der Westfaliastraße kam ihm ein Krankenwagen entgegen und bog vor ihm nach links in die Westfaliastraße ab. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, bremste der Motorradfahrer stark ab und stürzte. Fahrer und Fahrzeug rutschten über die Fahrbahn und kollidierten mit dem Rettungswagen. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Der 37-jährige Fahrer sowie sein 24-jähriger Beifahrer des Krankenwagens nahmen sofort die Versorgung des Verletzten auf. Nach der Erstversorgung wurde er zur stationären Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Für die Dauer der Unfallaufnahme war der Kreuzungsbereich bis 21.22 Uhr komplett gesperrt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 7.500,- Euro geschätzt.

