Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (52/2022) 75 Jahre alter Wolfgang L. aus Seniorenwohnheim in Hann. Münden vermisst - Polizei bittet um Mithilfe!

Göttingen (ots)

Hann. Münden, Berliner Ring

Mittwoch, 26. Januar 2022, gegen 17.40 Uhr

HANN. MÜNDEN (jk) - Seit Mittwochnachmittag (26.01.22) wird der 75 Jahre alte Wolfgang L. (Foto) aus einem Seniorenwohnheim am Berliner Ring in Hann. Münden (Landkreis Göttingen) vermisst. Der Senior ist dringend auf die Einnahme von Medikamenten angewiesen. Es wird nicht ausgeschlossen, dass er sich in hilfloser Lage befinden könnte.

Sofort nach Bekanntwerden seines Verschwindens hat die Polizei Hann. Münden umfangreiche Suchmaßnahmen im Stadtgebiet und entlang der B 496 eingeleitet. Auch Suchhunde und eine Feuerwehr-Drohne mit Wärmebildkamera kamen zum Einsatz. Von dem Vermissten fehlt aber weiterhin jede Spur.

Wolfgang L. ist ca. 150 bis 155 cm groß, von normaler Statur und hat eine Glatze. Er soll mit einer dunkelblauen Jacke und Jeans bekleidet sein und eine Umhängetasche bei sich haben. Auffällig ist sein tippelnder Gang.

Wer Wolfgang L. gesehen hat oder sonst sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 0551/491-9510 bei der Polizei Hann. Münden, über Notruf 110 bei der Polizei in Göttingen oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

