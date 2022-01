Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (50/2022) Passant von mutmaßlich psychisch krankem Mann in der Königsallee unvermittelt attackiert und verletzt - Tatverdächtiger festgenommen

Göttingen (ots)

Göttingen, Königsallee

Mittwoch, 26. Januar 2022, gegen 08.00 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - In der Göttinger Königsallee ist am Mittwochmorgen (26.01.22) gegen 08.00 Uhr ein Fußgänger unvermittelt von einem mutmaßlich psychisch kranken Mann attackiert und am Oberkörper verletzt worden. Der 34-jährige Angreifer wurde von der Polizei noch am Tatort überwältigt und festgenommen. Das Opfer kam mit dem Rettungswagen in eine Klinik.

Ersten Ermittlungen zufolge, wurde der 57-jährige Göttinger offenbar rein zufällig von dem 34-jährigen Mann als Opfer ausgewählt. Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen und für strafprozessuale Folgemaßnahmen zur Dienststelle transportiert.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

