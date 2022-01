Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (47/2021) Unfall auf der A 7 bei Nörten-Hardenberg - Autofahrer aus Mecklenburg-Vorpommern schwer verletzt, A 7 in Richtung Süden mehrere Stunden gesperrt

Autobahn 7 in Fahrtrichtung Kassel, zwischen den Anschlussstellen Northeim-West und Nörten-Hardenberg Sonntag, 23. Januar 2022, gegen 20.35 Uhr

NÖRTEN-HARDENBERG (jk) - Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der A 7 ist am Sonntagabend (23.01.22) ein 57 Jahre alter Autofahrer aus Mecklenburg-Vorpommern schwer verletzt worden. Die beiden Insassen eines weiteren Wagens erlitten leichte Verletzungen. Der Unfall ereignete sich gegen 20.35 Uhr in Höhe der Anschlussstelle Nörten-Hardenberg (Landkreis Northeim). Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsarbeiten sowie die anschließende Fahrbahnreinigung war die Autobahn in Fahrtrichtung Kassel mehrere Stunden gesperrt (wir berichteten). Die Verletzten wurden in Krankenhäuser nach Northeim und Göttingen transportiert. Der entstandene Gesamtschaden beträgt vermutlich rund 80.000 Euro.

Ersten Informationen zufolge, geriet ein 24 Jahre alter BMW-Fahrer aus Köln in einer langgezogenen Rechtskurve mit seinem Wagen aus noch ungeklärter Ursache ins Schleudern. Das Auto kam nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen eine Außenschutzplanke und wurde von dieser auf die Fahrbahn zurückgewiesen. Hier kollidierte die Limousine in Höhe der Anschlussstelle Nörten-Hardenberg mit einem Mercedes, an dessen Steuer ein 57 Jahre alter Mann aus Mecklenburg-Vorpommern saß. Bei der Kollision wurden der Mercedesfahrer schwer, der 24 Jahre alte BMW-Fahrer und seine 27-jährige Beifahrerin leicht verletzt.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

