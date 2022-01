Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (45/2022) Autobahnpolizei Göttingen: Vollsperrung der BAB A 7 nach Verkehrsunfall in Fahrtrichtung Süden zwischen den AS Northeim-West und Nörten-Hardenberg

Göttingen (ots)

(zie) Nach einem Verkehrsunfall ist die BAB A 7 momentan in Fahrtrichtung Kassel zwischen den AS Northeim - Nord und Nörten-Hardenberg vollgesperrt. Grund hierfür sind umfangreiche Berge- und Reinigungsarbeiten, die längere Zeit in Anspruch nehmen werden.

Es wird empfohlen, in Fahrtrichtung Süden die ausgewiesenen Umleitungsstrecken bereits ab der Anschlussstelle Northeim-Nord zu nutzen und erst ab der AS Nörten-Hardenberg wieder auf die Autobahn aufzufahren.

Ortskundige Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren.

Es wird nachberichtet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell