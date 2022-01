Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (42/2022) Ermittlungen wegen Sachbeschädigung - Unbekannte beschmieren Schulfassaden in Adelebsen

Göttingen (ots)

Adelebsen, Siedlungsstraße und Burgstraße Zwischen dem 14. und 17. Januar 2022

ADELEBSEN (jk) - In Adelebsen (Landkreis Göttingen) haben Unbekannte am vergangenen Wochenende (14. bis 17.01.22) die Fassaden der Grundschule und der ehemaligen Albert-Schweitzer-Schule mit Farbe beschmiert. Die betroffenen Gebäude befinden sich in der Siedlungsstraße und in der benachbarten Burgstraße. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Der verursachte Schaden wird auf insgesamt etwa 8.000 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Adelebsen unter Telefon 05506/95090-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell