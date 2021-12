Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Tornetz angezündet

Haselünne (ots)

Bereits am 22.12.21, um 17 Uhr kam es an der Paulusschule am Schwarzenbergweg zu einer Sachbeschädigung. Bislang unbekannte Täter hatten das Netz eines Tores auf dem Fußballplatz des frei zugänglichen Schulhofs angezündet. Durch eine Zeugin konnte das Netz gelöscht werden. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Haselünne unter der Rufnummer (05961) 958700 in Verbindung zu setzen.

