Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Streit zwischen Radfahrer und PKW-Fahrer eskaliert

Ludwigshafen (ots)

Weil ein 44-Jährigerr mit seinem PKW auf einem Radweg stand, eskalierte am Donnerstag (22.04.2021) ein Streit und endete in Strafanzeigen. Ein 38-jähriger Fahrradfahrer beschwerte sich über den 44-Jährigen, der mit seinem PKW den Radweg in der Bruchwiesenstraße blockierte. Der 44-Jährige verteidigte sich und beleidigte den Fahrradfahrer. Als der PKW-Fahrer losfahren wollte, stellte sich der 38-Jährige vor den PKW, um ihn daran zu hindern wegzufahren. Der Radfahrer schlug daraufhin auf die Motorhaube und hinterließ eine Delle. Die Polizei erhob Anzeigen wegen Beleidigung Nötigung, Sachbeschädigung und Bedrohung. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

