Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Diebstahl eines Kleinkraftrades in Gronau (Leine) - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

(wie) Ein bislang unbekannter Täter entwendet in der Zeit von Sonntag, dem 19.06.2022, 15:00 Uhr, bis Mittwoch, den 22.06.2022, 16:00 Uhr in der Königsberger Str. in 31028 Gronau (Leine) ein grünes Kleinkraftrad der Marke "Adly Motors" von einem Privatgrundstück. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05068 93030 bei der Polizei in Elze zu melden.

