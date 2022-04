Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallflucht in Bebra und Wildunfall bei Alheim

Bebra / Alheim (ots)

Bebra - Am Donnerstag, 14.04.2022, 18:30 Uhr wurde in Weiterode in der Kantor-Thomas-Straße am Haus Nr. 1 ein Fallrohr der Regenrinne beschädigt. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer ist offensichtlich nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, hat den Gehweg überfahren und ist anschließend gegen das Fallrohr gestoßen. Er entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen gesetzlichen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Der Sachschaden am Fallrohr wird auf 600,00EUR geschätzt. Hinweise zum Unfallgeschehen bzw. dem flüchtigen PKW bitte an die Polizeistation Rotenburg, auch telefonisch unter der 06623-9370.

Alheim - Am Donnerstag, 14.04.2022, 23:00 befuhr ein 30-jähriger Rotenburger mit seinem PKW die B83 aus Richtung Alheim-Heinebach in Richtung Rotenburg/F.. Zwischen der Kreuzung B83/L3253 Baumbach und der Einmündung der L3304 aus dem Gudegrund liefe von rechts eine Rotte Wildschweine auf die Fahrbahn. Das letzte Tier wurde vom PKW erfasst, lief aber nach dem Zusammenprall nach links in die dortige Feldgemarkung weg. Der am PKW entstandene Sachschaden wird auf 3000,00EUR geschätzt. Der zuständige Jagdausübungsberechtigte wurde zwecks Nachsuche verständigt.

