BPOLI EBB: Haftbefehl gegen Dieb abgewendet

Bautzen (ots) - Unbekannte Täter haben an den Wänden der Bahnbrücke in der Bautzener Zeppelinstraße ein etwa 25 Meter langes Gekrakel hinterlassen. Diesen und einen zweiten fünf Meter langen Schriftzug in schwarzer Farbe stellte die Bundespolizei am 11. Juli 2022 fest. Bereits einen Tag zuvor stießen die Beamten in Zittau auf mehrere bis zu drei Meter lange Graffitischriftzüge, durch die ein Sach-schaden in Höhe ...

